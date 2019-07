POL-HST: Verkehrsunfall zwischen Traktor und PKW mit einer leicht verletzten Person

L 302, Insel Rügen (ots) - Am 19.07.2019 gegen 09:05 Uhr ereignete

sich auf der Landesstraße 302 zwischen Trent und Schaprode ein

Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.



Ein 24-Jähriger aus der Gemeinde Trent befuhr mit einem Traktor

des Herstellers Fendt die Landesstraße in Fahrtrichtung Schaprode.

Auf Höhe des Abzweiges Udars wollte er nach links abbiegen. Hinter

dem Traktor fuhr ein PKW VW in gleicher Fahrtrichtung. Nach

derzeitigen Erkenntnissen setzte die 62-jährige PKW- Fahrerin aus

Immenhausen während des Abbiegevorgangs des Traktors zum Überholen

an, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Dabei erlitt

der 63-jährige Beifahrer im PKW VW leichte Verletzungen. Durch

Rettungskräfte wurde er ins Bergener Krankenhaus gebracht.



Beide Kraftfahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr

fahrbereit. Der PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und

der Traktor durch den Eigentümer vor Ort repariert. Der entstandene

Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.



Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn für circa

30 Minuten halbseitig gesperrt werden.









