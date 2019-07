POL-ANK: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Greifswald

Greifswald (ots) - Am Morgen des heutigen Freitags (19.07.2019)

kam es auf der Koitenhäger Landstraße auf Höhe der Hausnummer 1b

(Anliegerstraße) in Greifswald zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine

Person schwer verletzt wurde. Nach Informationen der Polizei ist ein

47-jähriger Fahrer eines PKW Ford mit seinem Anhänger die Straße

entlang gefahren, als plötzlich eine 63-jährige Radfahrerin aus der

Einfahrt eines Parkplatzes entgegengesetzt der Fahrtrichtung fuhr.

Diese fuhr frontal gegen den PKW, stürzte auf die Motorhaube und kam

an der Windschutzscheibe des Fahrzeuges zum Liegen. Die

Fahrradfahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen und musste durch

Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Der PKW war durch

den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste dich ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von

ca. 1.100 Euro.









