POL-GÜ: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Jugendlichen

Teterow (ots) -



Seit Sonntagabend werden die 13jährige Pia Nitzschner und die

15jährige Melissa Heine vermisst. Beide sind Bewohner einer

Jugendeinrichtung bei Teterow und bereits öfter abgängig gewesen.

Allerdings kehrten sie nach relativ kurzer Zeit wieder in die

Einrichtung zurück. In diesem Fall ist das jedoch nicht so.



Die polizeiliche Fahndung nach den beiden Mädchen ist bislang

erfolglos. Von daher wird nun die Bevölkerung um Mithilfe gebeten:



Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Mädchen geben kann,

wird gebeten, eine nahegelegene Polizeidienststelle bzw. den Notruf

110 zu informieren. Die Kripo Teterow ermittelt weiterhin zum

Aufenthaltsort der beiden. Auch hier können Hinweise an Tel.

03996/1560 gegeben werden.



Möglicherweise halten sich beiden in Rostock oder Güstrow auf.



Personenbeschreibungen:



Pia Nitzscher



- schlank, etwa 1,60m groß, schulterlange blonde Haare



Melissa Heine



- schlank, etwa 1,70m groß, Schulterlange braune Haare



Zur Bekleidung ist nichts bekannt.









Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Gert Frahm

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow