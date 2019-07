POL-GÜ: Einsatz nach Hinweis auf ein Autorennen bei Schwaan

Güstrow (ots) - Am Freitagmorgen gegen 03:00 Uhr wurde die Polizei

über ein Autorennen im Raum Schwaan informiert. Daran sollten zwei

Fahrzeuge beteiligt sein, die mit lauten Motorengeräuschen

wahrgenommen wurden.



Neun Streifenwagenbesatzungen wurden entsandt, bezogen Posten bzw.

streiften durch Schwaan und die umliegenden Dörfer. An einem

Kontrollpunkt in Schwaan, mißachtete der Fahrer eines BMW das

Anhaltesignal, gab Gas, umfuhr den Streifenwagen über den Gehweg,

wobei er ihn touchierte. Er konnte seine Fahrt aber fortsetzen. Der

Streifenwagen wurde leicht beschädigt und blieb ebenfalls fahrbereit.



Der BMW wurde gegen 04:30 Uhr auf einem Acker bei Wiendorf

gefunden. Zuvor wurde im Ort ein vermeintlicher Insasse des Fahrzeugs

angetroffen. Das Fahrzeug wurde zur Kriminaltechnischen Untersuchung

sichergestellt. Der angetroffene 20jährige musste sich aufgrund

Alkoholisierung einer Blutentnahme unterziehen. Ob er der Fahrer war,

ist derzeit fraglich. Hier gilt es auch die Ergebnisse der KTU

abzuwarten.



Ein zweites beteiligtes Fahrzeug konnte während des Einsatzes, der

auch von einem Polizeihubschrauber unterstützt wurde, nicht

festgestellt werden.



Die Kripo Güstrow ermittelt u.a. wegen eines verbotenen Rennens

und Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort.









