LWSPA M-V: Zwei verschiedene Sachverhalte - ein Fahrgastschiff: Binnenschiffsunfall mit höherem Sachschaden auf dem Malchower See und eine 76-Jährige wird wenig später beim Sturz ins Wasser leicht verletzt

Waren (Müritz) (ots) - In den Mittagsstunden des 18.07.2019

ereignete sich ein Binnenschiffsunfall mit Beteiligung eines

Fahrgastschiffes sowie eines Charterbootes auf dem Malchower See vor

der Einfahrt zum Stadthafen Malchow. Der Sachschaden beläuft sich

insgesamt auf ca. 2000,- Euro.



Das Fahrgastschiff befand sich zum Unfallzeitpunkt an einem

Fahrgastanleger und beabsichtigte, rückwärts abzulegen. Das

verunfallte Charterboot indes nahm im rückwärtigen Raum Kurs auf die

Einfahrt zum Malchower Stadthafen. Während der Rückwärtsfahrt des

Fahrgastschiffes kam es zur Kollision mit der Charteryacht. Personen

wurden hierbei nicht verletzt. Die Ermittlungen der

Wasserschutzpolizeiinspektion Waren zum Unfallhergang dauern derzeit

jedoch noch an.



Ein weiterer Sachverhalt mit einer leicht verletzten weiblichen

Person fand wenig später an der Kiezbrücke in Waren statt. Wieder war

das bereits in den Binnenschiffsunfall verwickelte Fahrgastschiff

beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Ausgang am

betroffenen Fahrgastschiff auf Höhe des Geländers und somit versetzt

zum Zugang zur Steganlage. Die Fahrgäste stiegen aus und liefen

zwischen Außenkante und Geländer entlang. Eine 76-jährige Frau verlor

dabei das Gleichgewicht und fiel zwischen dem Schiff und der

Kiezbrücke ins Wasser. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen an der

rechten Schulter zu. Zwei Besatzungsmitglieder retteten die

verunglückte Frau aus dem Wasser. Bei dem Sturz verlor die

Verunfallte zudem eine hochwertige Brille. Die Frau wurde im

Müritzklinikum ambulant behandelt und konnte wenig später das

Krankenhaus wieder verlassen.



Mögliche Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich

telefonisch bei der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren unter

03991/74730 zu melden.









