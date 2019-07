POL-NB: Suizidversuch im Gewahrsam des Reviers Heringsdorf

Heringsdorf (Usedom) (ots) - Durch ihr vorschriftsmäßiges

Verhalten regelmäßiger Kontrollgänge haben Beamte des Polizeireviers

Heringsdorf (Insel Usedom) einen Suizidversuch im Gewahrsamsraum

unterbunden. In der Zelle hatte ein Mann heute in den frühen

Morgenstunden versucht, sich mit einer Decke zu strangulieren.



Während ihrer regelmäßigen und üblichen Kontrollgänge im

Gewahrsamsbereich bemerkten die Beamten zunächst Geräusche aus der

Zelle. Durch die sofortige Sichtkontrolle sahen sie den Sachverhalt,

woraufhin die Beamten sofort eingeschritten sind. Dabei musste der

Mann mit einfacher körperlicher Gewalt von seinem Vorhaben abgehalten

werden.



Nachdem der Mann medizinisch untersucht wurde, hat er sich auf

eigenen Wunsch in eine psychiatrische Klinik begeben.



Bevor der mehrfach polizeibekannte Mann in Gewahrsam genommen

wurde, hatte er gegen einen Platzverweis verstoßen, der ihm zuvor

wegen Sachbeschädigungen ausgesprochen worden war.



Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte werden in diesem Fall keine

weiteren Angaben zu dem Mann bekannt gegeben.









