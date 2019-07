POL-HST: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten in Stralsund

Stralsund (ots) - Am Donnerstag, dem 18.07.2019, ereigneten sich

am Vormittag in der Hansestadt Stralsund mehrere Verkehrsunfälle, bei

denen insgesamt drei Personen leicht verletzt wurden.



Gegen 10:40 Uhr fuhr im Knieperwall ein 18-Jähriger aus der

Gemeinde Poseritz mit seinem Leichtkraftrad auf ein stehendes

Wohnmobil auf und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde

durch Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus

gebracht. Das Leichtkraftrad war in der Folge nicht mehr fahrbereit

und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein

geschätzter Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.



Nur etwa fünf Minuten später ereignete sich in der Mühlenstraße

ein weiterer Verkehrsunfall. Hier stieß eine 47-jährige Frau aus

Stralsund mit ihrem PKW Opel gegen einen stehenden PKW Skoda und

anschließend gegen eine Mauer. Dabei zog sie sich leichte

Verletzungen zu, die am Unfallort durch Rettungskräfte begutachtet

wurden. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig. Der PKW

Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst

geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro

beziffert.



In der Rostocker Chaussee stürzte gegen 11:20 Uhr ein 11-jähriges

Mädchen aus Stralsund mit ihrem Fahrrad und stieß dabei mit einem PKW

VW zusammen. Auch sie zog sich leichte Verletzungen zu, die im

Anschluss im Krankenhaus begutachtet wurden. Hier entstand ein

Sachschaden von etwa 200 Euro.



Zu den jeweiligen Unfallursachen können zum gegenwärtigen

Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Sie sind Gegenstand der

Ermittlungen, die die Kriminalpolizei aufgenommen hat.









