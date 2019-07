POL-ANK: Hund durch Gift getötet - Polizei bittet um Mithilfe

Pasewalk (ots) - Gestern (17.07.2019) haben bislang unbekannte

Täter drei Rotweiler auf einem Grundstück in der Umgebung von Mewegen

(Rothenklempenow) vergiftet. Nach Informationen der Polizei verließen

die Geschädigten das Gelände in den Morgenstunden und kamen am frühen

Nachmittag wieder nach Hause. Dabei stellten sie fest, dass sie nicht

wie üblich durch die drei Rottweiler begrüßt wurden. Stattdessen

lagen alle drei Hunde auf der Erde und röchelten stark. Eine sofort

hinzugezogene Tierärztin stellte fest, dass die Tiere vermutlich

vergiftet wurden. Auch ein auf dem Gelände der Geschädigten

befindliches Pony wies Verletzungen auf, die sich das Tier allem

Anschein nach nicht selbst zufügte. Noch am gestrigen Abend verendete

eines der Hunde. Die anderen Tiere müssen weiterhin tiermedizinisch

versorgt werden.



Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des

Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. In diesem

Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat

etwas wahrgenommen oder kann Angaben zu den Tätern machen? Zeugen

werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973

220-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.









