POL-HWI: Mopedfahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Wismar (ots) - Gestern Abend, 17:50 Uhr, wurde das

Polizeihauptrevier Wismar über einen Verkehrsunfall in Eggerstorf

informiert, bei dem eine Kradfahrerin leichte Verletzungen erlitt.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet die 29-jährige Frau mit ihrer

Simson auf die Gegenspur. Nach eigenen Angaben hatte sie sich nur für

kurze Zeit auf die Rückstellung ihres Blinkers konzentriert und dabei

nicht auf den Verkehr geachtet. Im letzten Moment bemerkte die

29-Jährige einen ihr entgegenkommenden Mercedes und wich derart aus,

dass sie dabei stürzte. Die Frau wurde folgend mit einem RTW in ein

Krankenhaus gebracht. Zwischen den beiden Kraftfahrzeugen kam es zu

keiner Berührung. Der Sachschaden am Moped betrug 300 EUR.









