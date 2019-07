POL-GÜ: Drei Einbrüche in Fahrzeuge im Küstenbereich westlich von Rostock

Bad Doberan (ots) - Bis zum Abend wurden am gestrigen Mittwoch

drei Anzeigen nach Diebstählen aus Fahrzeugen erstattet. Im Ostseebad

Nienhagen und im Wald zwischen Admannshagen und Lichtenhagen wurde

die Seitenscheibe von einem VW-Transporter und einem Kia

eingeschlagen und aus dem Innenraum jeweils Rucksäcke mit

persönlichen Sachen entwendet. Auf dem Parkplatz am Kühlungsborner

Kirchenplatz war ein Ford-Wohnmobil von einem Einbruch betroffen.

Auch hier wurden zwei Rucksäcke entwendet.



Was auffällt ist, es werden derzeit nur Fahrzeuge angegriffen, wo

auch tatsächlich Beute zu machen ist.



Von daher lautet unser Hinweis: Lassen Sie keine Wertgegenstände

oder Taschen sichtbar im Auto zurück. So bieten Sie keine Gelegenheit

und ersparen sich unter Umständen viel Lauferei nach allem möglichen

Ersatz und Ärger.









