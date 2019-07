POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer überschlägt sich auf der L 20

Malchin/L20 (ots) - Am 18.07.2019 gegen 4:25Uhr wurde der

Einsatzleitstelle der Polizei eine verwirrte Person auf einem Acker

zwischen Malchin und Basedow gemeldet. Nachdem die Beamten des

Polizeireviers Malchin am Einsatzort eingetroffen waren, konnten sie

ein verunfalltes Fahrzeug und den vermeintlichen Fahrzeugführer auf

dem angrenzenden Acker der L 20 feststellen. Dieser wurde bei dem

Alleinunfall schwer verletzt, war jedoch ansprechbar.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 64-jährige Fahrzeugführer

die L 20 in Richtung Basedow. Kurz vor der Ortschaft Basedow-Höhe kam

das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einem

Acker zum Stehen.



Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer

ergab einen Wert von 1,41 Promille. Aufgrund der Verletzungen und

einer Blutprobenentnahme wurde er in das Klinikum Teterow Der

Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.500 Euro. Das Fahrzeug war nicht

mehr fahrbereit und wird in eigener Zuständigkeit geborgen.



Eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde

gefertigt. Ebenfalls wurde der Führerschein des Fahrzeugführers

sichergestellt.









Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell