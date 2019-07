POL-HST: Zeuge(n) gesucht nach Körperverletzung in Bergen

Bergen auf Rügen (ots) - In der Nacht von Dienstag, dem

16.07.2019, zu Mittwoch, dem 17.07.2019 kam es nach unseren

derzeitigen Informationen zwischen 0:00 und 01:00 Uhr in Bergen auf

Rügen zu einer Körperverletzung, bei der ein Mann schwer verletzt

wurde.



Nach gegenwärtigem Kenntnisstand befand sich ein 31-Jähriger aus

Bergen zu oben genannter Zeit fußläufig auf dem Heimweg. In der Nähe

eines Hotels im Bereich Stralsunder Straße/ Ringstraße wurde er von

drei ihm unbekannten Personen, die derzeit nicht näher beschrieben

werden können, körperlich angegriffen. Erst als ein Zeuge hinzu kam

und die Täter aufforderte aufzuhören, ließen sie von dem 31-jährigen

Mann ab und entfernten sich. Der Zeuge brachte den Geschädigten zum

Krankenhaus. Durch den Angriff erlitt der Bergener schwere

Gesichtsverletzungen, die eine Operation nach sich zogen.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung. In diesem Zusammenhang wird der Zeuge,

der den Geschädigten zum Krankenhaus brachte und mögliche weitere

Zeugen gesucht und gebeten, sich dringend bei der Polizei in Bergen

unter der Telefonnummer 03838/ 8100 oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden. Auch eine Mitteilung über die

Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de ist möglich.









