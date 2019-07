POL-GÜ: Einbruch in Güstrower Kindertagesstätte

Güstrow (ots) - Als eine Mitarbeiterin der Kita ´Schloßgeister´ in

der Hamburger Str. ihre Arbeit aufnehmen wollte, bot sich ihr ein

Bild der Verwüstung. Mehrere Türen waren im Gebäude aufgebrochen,

Lebens- und Putzmittel und auch Spielsachen waren in den Räumen

verstreut. Das ist mittlerweile der dritte Einbruch in diese Kita. In

der Nacht zum 10. Juli war ein geringer Geldbetrag entwendet worden,

in der zum 11. Juli hatte man wohl nichts gefunden und ist ohne Beute

abgezogen. Nach der am heutigen Tag fehlte ein Smartphone und ein

Erste-Hilfe-Rucksack.



Auch zwei andere Kitas in Güstrow waren in den letzten beiden

Monaten von solchen Taten betroffen. Allen gemein ist - es ist nicht

viel zu holen. Mehrfach verließen die Täter das Objekt ohne Beute.

Was bleibt ist der Sachschaden von mindestens mehreren hundert Euro.



Konkrete Hinweise auf Tatverdächtige gibt es derzeit noch nicht.

An verschiedenen Tatorten sind aber Spuren gesichert worden.

Ergebnisse der Spurenauswertung liegen allerdings noch nicht vor.



Was den Einbruch in der vergangen Nacht betrifft, hoffen die

Ermittler auch noch auf Hinweise zum Geschehen rund um die Kita in

der Hamburger Str. Hinweise werden beim Polizeihauptrevier Güstrow

unter Tel. 03843/2660 entgegen genommen.









