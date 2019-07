POL-HRO: Brand mehrerer Fahrzeuge in Rostock - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Rostock (ots) - Mehr als 40.000 Euro beträgt der Schaden, der

durch den Brand mehrerer Fahrzeuge im Rostocker Stadtteil

Toitenwinkel entstanden ist. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des

Verdachts der Brandstiftung.



Gegen 01:30 Uhr wurde über Notruf zunächst der Brand eines

Motorrades in der Pablo-Neruda-Straße gemeldet. Das Feuer griff

schnell auf zwei Mülltonnen und in der Folge auf drei parkende Pkw

über. Das Krad, eine Kawasaki Ninja, brannte vollständig aus, ebenso

der direkt daneben abgestellte Pkw Kia eines Anwohners. Durch

auslaufendes Benzin griff das Feuer auf zwei weitere Fahrzeuge über,

die ebenfalls beschädigt wurden.



Nach bisherigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass das

Motorrad durch unbekannten Täter in Brand gesetzt wurde. In diesem

Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe. Wer hat gegen 01:30 Uhr

im Bereich der Pablo-Neruda-Straße Beobachtungen gemacht, die für die

Aufklärung des Falls von Bedeutung sein könnten?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße

54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede

andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.









Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell