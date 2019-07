POL-LWL: Polizisten stoppten geistesgegenwärtig qualmenden LKW

Parchim/ Stolpe (ots) - Auf der BAB 24 bei Parchim haben

Polizeibeamte am Dienstagnachmittag einen qualmenden LKW gestoppt.

Wie sich herausstellte, hatte eine defekte Radachse des Anhängers den

Rauch verursacht. Diese war bereits extrem heiß, sodass der Ausbruch

eines offenen Feuers an dem mit 24 Tonnen Papier beladenen LKW

jederzeit möglich gewesen wäre. Aufgrund der schnellen Reaktion der

Streifenwagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers

Stolpe, blieb es lediglich bei dem Sachschaden an der betroffenen

Anhängerachse. Die Streifenwagenbesatzung hatte die Rauchentwicklung

an dem vorbeifahrenden LKW bemerkt und ihn unmittelbar darauf

angehalten. Der Fahrer, der den Vorfall noch gar nicht bemerkt

hatte,blieb unverletzt.









