POL-HST: Brand eines PKW in Sassnitz

Sassnitz (ots) - Am heutigen Mittwoch, dem 17.07.2019, kam es

gegen 09:00 Uhr zu einem gemeinsamen Einsatz von Polizei und

Feuerwehr in Sassnitz.



Um 08:54 Uhr teilte eine 59-jährige Frau aus der Gemeinde Dranske

der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen per Notruf

mit, dass sie sich in der Stralsunder Straße in Sassnitz befindet und

ihr PKW Ford brennt. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Sassnitz

und Lietzow begaben sich sofort zum Einsatzort und begannen mit den

Löscharbeiten. Die Fahrzeugführerin konnte sich mit ihrem Hund selbst

aus dem Fahrzeug befreien. Beide blieben unverletzt. Am PKW entstand

ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Nach derzeitigem

Kenntnisstand war die Brandursache ein technischer Defekt.



Die Fahrbahn musste während der Löscharbeiten für etwa 30 Minuten

voll und anschließend für etwa weitere 45 Minuten halbseitig gesperrt

werden.









