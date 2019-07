POL-HWI: 19 Fahrer wendeten auf der Autobahn

Metelsdorf (ots) - Bereits am Nachmittag des 05. Juli, gg. 14:15

Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 20, Fahrtrichtung

Rostock, ca. vier Kilometer hinter der Autobahnabfahrt Zurow. Es

bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern. Die

Verkehrsteilnehmer im Stau formierten sich in vorbildlicher Weise zu

einer Rettungsgasse, um RTW, Notarzt und Polizei eine schnelle

Annäherung an den Unfallort zu ermöglichen. Ungefähr 15 Minuten

später gingen bei der Polizei mehrere Anrufe von Autofahrern, die

sich im Stau befanden, ein. Sie teilten unabhängig voneinander mit,

dass einige Pkw wendeten und sich entgegen der Fahrtrichtung offenbar

zur Ausfahrt bewegen würden. Eine unmittelbar zur

Autobahnanschlussstelle Zurow entsandte Streife konnte die

betreffenden Fahrzeuge allerdings vor Ort nicht mehr feststellen.

Einige Hinweisgeber, die sich die amtlichen Kennzeichen der

betreffenden Fahrzeuge notiert und davon mit ihren Mobiltelefonen

Fotos gemachten hatten, übermittelten die Daten an die Polizei.

Insgesamt 19 Autofahrer erwartet nun ein entsprechendes

Ordnungswidrigkeitenverfahren. Sie müssen mit einer Geldbuße von

mehreren hundert Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat

Fahrverbot rechnen. Vor dem Hintergrund der Beurteilung der Eignung

zum Führen eines Kraftfahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr

informierte das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf

darüber hinaus die zuständigen Führerscheinstellen.









