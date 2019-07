POL-LWL: Heuballen in Lagerhalle in Brand geraten

Plau am See (ots) - In Barkow bei Plau am See sind am

Mittwochmorgen rund 300 Heuballen in einer Lagerhalle in Brand

geraten. Der sich ausbreitende Schwelbrand hatte eine starke

Rauchentwicklung verursacht. Fünf Feuerwehren aus der Region kamen

zum Löscheinsatz. Die betroffenen Heuballen wurden mit

Arbeitsmaschinen ins Freie gebracht und dort abgelöscht. In der Halle

befindliche landwirtschaftliche Maschinen konnten gerettet werden.

Die mehrere Hundert Quadratmeter große Halle wurde zwar beschädigt,

jedoch nicht im erheblichen Maße. Derzeit dauern die Löscharbeiten

noch an. Aus diesem Grund kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen

auf der angrenzenden B 191. Die Polizei reguliert vor Ort den

Verkehr. Als Brandursache gilt Selbstentzündung als sehr

wahrscheinlich. Der derzeit geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf

ca. 10.000 Euro.









