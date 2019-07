POL-LWL: Jugendlicher bei Sturz mit Moped leicht verletzt

Parchim (ots) - Beim Sturz mit seinem Moped ist am Dienstagmittag

in Parchim ein 15-jähriger Jugendlicher leicht verletzt worden. Sein

14-jähriger Sozius überstand den Sturz unverletzt. Nach ersten

Erkenntnissen war der 15-jährige Fahrer in Höhe des Bahnüberganges im

Möderitzer Weg in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn

abgekommen und gegen das Andreaskreuz geprallt. Der Fahrer sowie der

augenscheinlich unverletzt gebliebene Mitfahrer kamen anschließend

ins Krankenhaus. Am Moped entstand Sachschaden.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell