POL-HST: Kind bei Verkehrsunfall in Gademow schwer verletzt

Gademow/ Insel Rügen (ots) - Am 16.07.2019 gegen 9:50 Uhr kam es

in Gademow bei Bergen auf der Insel Rügen zu einem Verkehrsunfall,

bei dem ein 9-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde.



Das Mädchen befuhr nach gegenwärtigen Erkenntnissen mit ihrem

Fahrrad zunächst die Wendeschleife der Bushaltestelle. Als sie die

Hauptstraße befahren wollte, stieß sie mit einem PKW Opel, der die

Hauptstraße aus Richtung Reischvitz kommend befuhr, zusammen und

stürzte. Dabei zog sich das Mädchen schwere Verletzungen zu.

Rettungskräfte brachten sie ins Bergener Krankenhaus. Der 76-jährige

Opel-Fahrer, der in der Gemeinde Parchtitz wohnt, blieb unverletzt.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000

Euro.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell