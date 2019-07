POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf dem Busparkplatz der Störtebeker-Festspiele in Ralswiek auf der Insel Rügen

Bergen (ots) -



Am 16.07.2019 gegen 18:35 Uhr kam es auf dem Busparkplatz der

Störtebeker-Festspiele in Ralswiek zum einem Verkehrsunfall zwischen

zwei Bussen. Hierbei befuhr der 65-jährige Fahrereines Busses MAN den

Parkplatz am Hafen in der Ortschaft 18528 Ralswiek. Im Fahrzeug

befanden sich zu diesem Zeitpunkt 43 Fahrgäste aus Wölfenbüttel,

welche die Störtebeker-Festspiele besuchen wollten. Durch einen

Mitarbeiter des Ordnungspersonals wurde dem Busfahrer ein Parkplatz

zugewiesen. Dieser befand sich vor einem bereits geparkten Bus der

Marke Setra. Beim Rückwärtseinparken beachtete der 65-jährige

Busfahrer den geparkten bis nicht und fuhr gegen diesen. Dabei

entstand hoher Sachschaden an beiden Bussen. Dieser beläuft sich auf

ca. 12.000,-EUR. Die 43 Fahrgäste und der Busfahrer blieben bei dem

Zusammenstoß unverletzt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg









