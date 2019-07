POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Bundesstraße 111 in Neppermin (LK Vorpommern-Greifswald)

Heringsdorf (ots) -



Am 15.07.2019 gegen 20:00 Uhr ereignete sich in Neppermin ein

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Eine 40-jährige Frau von der Insel Usedom befuhr mit ihrem BMW die

Kreisstraße 35 aus Richtung Benz kommend und beabsichtigte auf die

Brücke zur B 111 aufzufahren. Dort missachtete sie die Vorfahrt eines

aus Richtung Mellenthin kommenden Spezialfahrzeuges eines

Abschleppunternehmens. Es kam zur seitlichen Kollision beider

Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher

Totalschaden. Dieser wird auf ca. 120.000 Euro geschätzt.

Die 40-jährige BMW-Fahrerin und der 18-jährige Fahrer des

Abschleppers wurden bei diesem Zusammenstoß glücklicher Weise nicht

verletzt.

Die B 111 musste während der Unfallaufnahme für ca. 1,5h voll

gesperrt werden.

Ein besonderer Dank gilt den hilfsbereiten Anwohnern der Ortslage

Neppermin. Diese halfen unaufgefordert den eingesetzten Kräften des

Polizeireviers Heringsdorf bei der Beräumung der Unfallstelle. Dank

ihrer Hilfe konnte die B 111 schnell wieder für den Verkehr frei

gegeben werden.



Im Auftrag

Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell