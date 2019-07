POL-LWL: LKW- Anhänger brannte auf der BAB 14- hoher Sachschaden

Grabow/ Stolpe (ots) - Am Montagmittag ist auf der BAB 14 zwischen

Grabow und Ludwigslust der Anhänger eines LKW in Brand geraten. Der

mit Kakao beladene Anhänger brannte anschließend völlig aus. Zudem

sind mehrere Schallschutzwände im direkten Umfeld des Brandortes

teils erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Nach einer ersten

Schätzung könnte sich der angerichtete Gesamtschaden vermutlich auf

mehrere Hunderttausend Euro belaufen. Die genaue Brandursache ist

derzeit noch unklar, vermutlich kommt eine technische Ursache in

Frage. Der LKW- Fahrer konnte zuvor das Zugfahrzeug vom brennenden

Anhänger lösen, er blieb unverletzt. Im Zuge der Löscharbeiten und

der Bergung des Fahrzeuges musste die BAB 14 in Fahrtrichtung Wismar

voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert weiterhin an.









