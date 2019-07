POL-NB: Einbruch in 32 Garagen

Neubrandenburg (ots) - In der Nacht vom 12.07.2019 zum 13.07.2019

wurden in zwei Neubrandenburger Garagenkomplexen insgesamt 32 Garagen

aufgebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand haben bislang unbekannte

Täter insgesamt 32 Garagen in den Garagenkomplexen der Friedländer

Straße und Mockeshofer Straße gewaltsam aufgebrochen. Die Täter

entwendeten unter anderem ein Quad der Marke Dinli, welches am

13.07.2019 gegen 04:00 Uhr verunfallt im Straßengraben zwischen

Neubrandenburg und Ihlenfeld aufgefunden wurde. Das Quad wurde zur

Eigentums- und Spurensicherung sichergestellt. Ebenfalls entwendet

wurden zwei Motorräder versucht zu entwenden, welche aber durch die

Beamten hinter dem dortigen Garagenkomplex aufgefunden und

sichergestellt werden konnten.



Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kann nicht abschließend gesagt

werden, was noch entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sach-

und Stehlschaden ist. Es müssen erst alle betroffenen Garagennutzer

informiert und befragt werden, um abschließende Angaben machen zu

können.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur

Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wegen des

Einbruchsdiebstahls wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienlichen

Hinweise zu den Garageneinbrüchen oder Hinweise zu möglichen

Tatverdächtigen geben können, richten diese bitte an die Polizei in

Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de.









