POL-HRO: Parkautomat in Wismar gesprengt

Wismar (ots) - Ein Parkautomat wurde in der vergangenen Nacht in

Wismar gesprengt. Die Kriminalpolizei hat hierzu ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet und fahndet nach den beiden noch

unbekannten Tätern.



Der Vorfall ereignete sich kurz nach 03:00 Uhr auf dem Parkplatz

im Schifferbauerdamm. Zeugen hatten Detonationsgeräusche gehört und

die Polizei über Notruf alarmiert. Vor Ort fanden die Beamten einen

völlig zerstörten Parkautomaten vor. Trümmerteile lagen in einem

Umkreis von 15 Metern um den Automaten verteilt.



Nach bisherigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass zwei noch

unbekannte Männer die Detonation herbeigeführt haben. Beide

flüchteten vom Tatort zu Fuß in die Claus-Jesup-Straße in Richtung

Stadtzentrum. Die Flüchtigen waren nach übereinstimmender

Beschreibung von Zeugen dunkel gekleidet und maskiert.



Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion

Schwerin übernommen. Zur schnellen Aufklärung der Tat bittet die

Polizei um Mithilfe. Wer hat in der vergangenen Nacht Beobachtungen

gemacht, die mit der beschriebenen Tat im Zusammenhang stehen könnten

bzw. wer kann Hinweise auf die flüchtigen Täter geben?



Hinweise nehmen die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Rostock unter der Telefonnummer 038208/888-2222, die Internetwache

unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen.









