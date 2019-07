POL-HWI: Alkohol im Straßenverkehr

Wismar (ots) - Am 14. Juli, 12:40 Uhr, fiel einer

Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wismar ein Pkw im

Stadtgebiet auf. Die Beamten entschlossen sich den augenscheinlich

unsicheren Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Um ihn an

eine dafür geeignete Stelle zu lotsen, schalteten sie das

´Folgen-Signal´ an. Der 69-Fahrer missachtete die Aufforderung und

blieb einfach stehen. Im Verlauf der folgenden Kontrolle maßen die

Beamten bei ihm einen Atemalkohol in Höhe von 1,91 Promille. Sie

ordneten eine Blutprobenentnahme an, beschlagnahmten seinen

Führerschein und nahmen eine Anzeige auf.



Am selben Tag, ca. fünf Stunden später, wurde das

Polizeihauptrevier über einen in der Breiten Straße in Wismar

gestürzten Radfahrer informiert. Vor Ort eingetroffen, fanden die

Beamten einen 57-jährigen augenscheinlich leicht verletzten Mann auf

dem Bürgersteig sitzend vor. Nach eigenen Angaben hatte der Radler

nach dem Besuch bei einem Freund mit seinem Rad nach Hause fahren

wollen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einem Atemalkoholwert in

Höhe von über 3 Promille. Ein herbeigerufener RTW brachte den Mann in

ein Krankenhaus. Dort folgte eine Blutprobenentnahme, die die

Polizisten angeordnet hatten. Den 57-Jährigen erwartet nun ein

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.



Nachdem ein Hinweisgeber am 12. Juli, gg. 23:35 Uhr, laut

quietschende Reifen, gefolgt von einem lauten Knall im Lehnsruher Weg

in Wismar wahrgenommen hatte, informierte er die Polizei. Vor Ort

stellten die Beamten eine ca. 45 m lange Bremsspur fest, die in einem

Zaun endete. Das verursachende Fahrzeug war jedoch nicht mehr am

Unfallort und hatte seine Fahrt offenkundig fortgesetzt. Die dabei

hinterlassenen Spuren führte die Polizei nach ca. 500 Metern zu dem

beschädigten Pkw und seiner 35-jährigen Fahrerin. Die Frau wies einen

Atemalkoholwert von 1,4 Promille auf. Sie selbst war augenscheinlich

unverletzt und wurde einer Blutprobenentnahme zugeführt. Ob neben

Alkohol auch Betäubungsmittel eine Rolle spielten, wird im Rahmen des

eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Straßenverkehrsgefährdung,

geprüft. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.000 EUR geschätzt.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell