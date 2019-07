POL-NB: Ein verletzter Kollege bei Unterstützungseinsatz für Rettungskräfte

Rechlin (ots) - Am 13.07.2019 gegen 12:20 Uhr wurden die Beamten

des Polizeireviers Röbel von den Rettungskräften um Unterstützung mit

einem Patienten in Rechlin-Nord, Höhe ´Milli´ gebeten. Als die

Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich der Betroffene ins dichte

Unterholz in Richtung Schilfgürtel zurückgezogen und versteckt. Die

Beamten sind in Richtung des Betroffenen gegangen und konnten ihn

völlig entkleidet, zum Teil im Morast liegend, auffinden. Der

Betroffene lag mit dem Kopf im Morast und reagierte zunächst nicht

auf die Ansprache der Beamten. Als die Beamten die Vitalfunktionen

des Mannes überprüfen wollten, hob der Betroffene sich plötzlich aus

der Bauchlage in den Kniestand, fing an den Beamten zu drohen und

griff einen Kollegen körperlich an. Der Beamte wehrte den Angriff ab

und fixierte ihn mit Unterstützung der Kollegin mittels Handfesseln.

Dabei versuchte der Tatverdächtige beide Beamten mit seinen beiden

Beinen zu treten. Aus diesem Grund musste er weiter fixiert werden,

um weitere körperliche Angriffe auf die Beamten abzuwehren. In der

Folge bedrohte und beleidigte der 54-Jährige die Beamten mehrfach

massiv.



Um den 54-Jährigen aus dem Morast zu bergen, musste die

Freiwillige Feuerwehr eine Schneise freilegen, so dass Notarzt und

Rettungssanitäter mit einer Trage zum Einsatzort gelangen konnten.

Der 54-Jährige wurde anschließend in die Klinik nach Röbel verbracht.

Bei dem Angriff des 54-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Kollege des

Polizeireviers Röbel verletzt und musste ärztlich behandelt werden.

Er war nicht mehr dienstfähig. Zwei Finger seiner rechten Hand wurden

gebrochen, so dass der Kollege für mehrere Wochen krankgeschrieben

sein wird.



Der 54-jährige Warener muss sich wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Bedrohung verantworten.

Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.









Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell