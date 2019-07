POL-GÜ: Vermisster aus Danneboth gefunden

Bad Doberan (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung, zu dem am

01.07.19 als vermisst gemeldeten Camillo D. aus Danneboth, wird

hiermit beendet. Er wurde bereits am 12.07.19 gefunden und aufgrund

seines Gesundheitszustandes zur Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht.



Im Falle einer Übernahme von Informationen bzw. des Bildes auf

eigene Internetauftritte wird gebeten, diese nun wieder zu löschen

bzw. zu anonymisieren.









