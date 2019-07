POL-LWL: Diebe kamen in der Nacht

Plau am See (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag

in ein Einfamilienhaus in Werder bei Plau am See eingedrungen und

haben nach ersten Erkenntnissen Bargeld und andere Wertgegenstände

gestohlen. Während die Eigentümer schliefen, durchsuchten die Täter,

die zuvor in das Haus eingedrungen waren, mehrere Räume. Als die

Bewohner zufällig erwachten, waren die Diebe bereits verschwunden.

Die hinzugerufene Polizei sicherte kurz darauf Spuren am Tatort. Nach

derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Diebstahl zwischen 23:00

Uhr und 01:00 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls

im besonders schweren Fall.









