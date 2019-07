POL-LWL: Totalschaden nach Verkehrsunfall- Fahrer rutschte Getränk aus der Hand

Neustadt- Glewe (ots) - Ein 21-jähriger Autofahrer war am

Sonntagabend mit seinem PKW auf der Landesstraße 81 bei Blievenstorf

von der Straße abgekommen und hatte sich mit dem Wagen anschließend

überschlagen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, an seinem PKW

entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Eigenen Aussagen zufolge war

dem Fahrer während der Fahrt eine Getränkeflasche aus der Hand

gerutscht, wodurch er sich ablenken ließ und dabei die Kontrolle über

das Auto verlor. Anschließend kam der PKW von der Fahrbahn ab.









