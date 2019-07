POL-HRO: Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Einwirkung vom Alkohol auf der L 204 zwischen Krakow am See und Linstow

Rostock (ots) -



Am 13.07..2019 ereignete sich gegen 10:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf

der Landstraße 204 in Höhe Dobbin. Der 58jährige Fahrzeugführer aus

dem Landkreis Ludwigslust-Parchim kam mit seinem PKW Opel unter

Einwirkung von Alkohol (1,22 Promille) nach rechts aufgrund

unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, überschlug sich

und kam in der Nebenanlage zum Stehen.

Der Fahrzeugführer und sein 54jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Der PKW Opel war nicht mehr fahrbereit. Zudem wurde die Bankette

beschädigt.

Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3.200 Euro. Es kam zu

keinen Verkehrsbehinderungen.



Jennewein, Polizeihauptkommissarin

Polizeiinspektion Güstrow

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

Außenstelle Linstow









