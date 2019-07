POL-SN: Herabfallender Dachziegel beschädigt Pkw

Schwerin (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es zu einem Polizei

und Feuerwehreinsatz. In der Joseph-Haydn-Straße wurde ein geparkter

Opel Meriva im Bereich der Frontscheibe durch einen Dachziegel

beschädigt.



Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich vom Dach des

Wohnhaus weitere Ziegel lösen, kam die Berufsfeuerwehr zum Einsatz.



Die Kameraden entfernten einen weiteren Dachziegel. Der

Hausbesitzer wurde über den Vorfall informiert. Der Schaden wird auf

ca. 500 Euro geschätzt.









Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Salow

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell