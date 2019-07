POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 84- jähriger Urlauber in 17429 Bansin (Landkreis Vorpommern- Greifswald)

PR Heringsdorf (ots) -



Seit dem 13.07.2019 gegen 16:45 Uhr wird in Bansin Herr Körner, 84

Jahre alt, vermisst. Herr Körner wurde zuletzt im Restaurant Seehof,

Strandpromenade 9/10 in Bansin gesehen. Von dort aus hat er sich in

unbekannte Richtung entfernt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der

Vermisste zu Fuß unterwegs. Herr Körner wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,70 m groß; normale Statur; graues/weißes kurzes Haar. Er trägt

eine blaue Jeans, ein kurzärmliges blau-kariertes Hemd, eine Brille

und Sandalen. Sein Gang ist leicht schlurfend und nach vorne

übergebeugt. Herr Körner ist dement und, da er Urlauber in Bansin

ist, orientierungslos.



Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei in Heringsdorf

unter Tel. 038378 - 279224, jede andere Polizeidienststelle oder im

Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.







Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









