POL-LWL: Mann durch Zwille schwer verletzt- Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Neustadt- Glewe (ots) - Ein 22-jähriger Mann ist bei einem

Zwischenfall am frühen Freitagabend auf dem Camping- Gelände der

Airbeat One in Neustadt- Glewe schwer verletzt worden. Bisherigen

Erkenntnissen zufolge ist das Opfer vom Geschoss einer Gummi- Zwille

getroffen worden. Dabei erlitt der 22-Jährige schwere

Augenverletzungen. Er musste zur weiteren Behandlung in eine

Spezialklinik gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat unmittelbar

nach dem Vorfall die Ermittlungen aufgenommen und im Laufe des

Samstags insgesamt drei Tatverdächtige ermitteln können, die derzeit

vernommen werden. Vermutlich handelt es sich bei dem benutzen

Geschoss um eine sogenannte Wasserbombe (mit Wasser gefüllter

Gummiballon). Allerdings dauern die Ermittlungen hierzu und zu den

Gesamtumständen des Vorfalls noch an. Angesichts des Vorfalls warnt

die Polizei eindringlich vor dem Gebrauch derartiger Gummizwillen,

deren Wirkung häufig unterschätzt wird. Der Veranstalter hatte seit

jeher solche gefährlichen Gegenstände auf dem Gelände verboten. Bei

Verstößen müssen Besucher mit Platzverweisen rechnen.









