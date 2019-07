POL-HRO: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen auf BAB 24

Rostock (ots) -



Am Samstagmorgen kam es gegen 06:00 Uhr auf der BAB 24 kurz hinter

der Anschlussstelle Parchim in Fahrtrichtung Berlin zu einem

folgenschweren Verkehrsunfall. Der 34-jährige Fahrer eines PKWs

Peugeot kam aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der

Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Der Fahrzeugführer sowie

die 34-jährige Beifahrerin und ein 3-jähriges Kleinkind wurden

hierbei schwer- aber nicht lebensbedrohlich verletzt ins Klinikum

Schwerin eingeliefert. Am Fahrzeug sowie an den Anlagen der

Autobahnmeisterei entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 Euro.



Die Ermittlung zur Unfallursache hat die Autobahnpolizei Stolpe

übernommen.





Torsten Henski

Polizeihauptmeister

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Stolpe









