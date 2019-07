POL-NB: Verpuffung führte zum Brand eines Transporters Citroen Jumper (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Sassnitz (ots) -



Am 12.07.2019, gegen 13:40 Uhr, kam es in Dranske/Lancken, Landkreis

Vorpommern-Rügen, zum Brand eines Transporters.

Bei einem mit Benzin betriebenen Kompressor, der sich auf der

Ladefläche vom Fahrzeug befand, kam es zu einer Verpuffung, die in

der Folge ein Feuer auslöste. Das Feuer erfasste das gesamte

Fahrzeug, welches komplett abbrannte.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Dranske konnten mit

ihrem Einsatz ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes

Grundstück verhindern.

Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 25.000,00

EUR geschätzt.

Als Ursache wird ein technischer Schaden am Kompressor vermutet.

Auslaufende Betriebsstoffe sind durch eine Spezialfirma beseitigt

worden.





Im Auftrag





Torsten Blauch

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell