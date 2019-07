POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Heringsdorf (ots) -



Am 12.07.2019, gegen 11:34 Uhr, kam es auf der B110, Höhe

Bäderstraße in 17406 Usedom zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Der 80-jährige Fahrzeugführer eines PKW VW Golf wollte von einem

Grundstück nach rechts in die Bäderstraße in Richtung Anklam

einfahren. Dabei übersah er aufgrund einer auf dem Gehweg

befindlichen Baustelle und der dadurch bedingten Sichteinschränkung

einen auf der Bäderstraße in Richtung Anklam fahrenden 35-jährigen

Fahrzeugführer eines PKW BMW.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der betroffene BMW war

nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren

eingeleitet.





