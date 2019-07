POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach der 77-jähringen Brigitte Schulz

Heringsdorf (ots) -



Seit dem 12.07.2019, 10:45 Uhr, wird die 71-jährige Brigitte Schulz

auf der Insel Usedom vermisst. Sie wurde letztmalig durch ihren

Ehemann am Wohnsitz in der Kaiserstraße im Seebad Ahlbeck gesehen.

Die Abgangsrichtung ist unbekannt. Frau Schulz leidet unter Alzheimer

und ist desorientiert. Sie führt keine persönlichen Gegenstände mit

und kann sich dementsprechend auch nicht ausweisen. Sie soll sehr

kontaktfreudig sein und im Regionalbereich der Kaiserbäder bekannt.

Frau Schulz läuft relativ langsam und ist nicht gut zu Fuß. Sofort

eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum

Auffinden der Vermissten.



Personenbeschreibung:

Größe: 1,68m

Haare: blonde, kurze Haare

Statur: normale Figur

Besonderheit: Brille

Bekleidung: schwarz/weiß gestreiftes T-Shirt

rote 7/8-Hose

silberfarbene Steppjacke

silberfarbene Halbschuhe



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat die Gesuchte

oder eine Person wie hier beschreiben, seit dem o.g. Zeitpunkt

gesehen oder kann Angaben zu deren jetzigem Aufenthalt machen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heringsdorf unter Telefon

038378 /279224, jede andere Polizeidienststelle oder die

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.





