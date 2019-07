POL-HRO: Vermisster 55-Jähriger tot aufgefunden Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Rostock (ots) - Bereits am 10.07.2019 wurde eine männliche Leiche

am Stand von Markgrafenheide aufgefunden, die nun zweifelsfrei

identifiziert werden konnte.



Nach bisherigem Ermittlungsstand und einer bereits durchgeführten

Obduktion handelt es sich bei dem Leichnam um den 55-jährigen

Urlauber, der seit dem 30.06.2019 als vermisst galt. Anhaltspunkte

für eine Straftat liegen nicht vor. Die Polizei bedankt sich bei den

Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche.









