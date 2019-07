POL-HRO: Polizei ermittelt nach Brand eines Wohnhauses

Boizenburg (ots) - Nachdem heute Morgen ein Wohnhaus in Boizenburg

niedergebrannt ist, ermittelt die Polizei jetzt wegen des Verdachts

der fahrlässigen Brandstiftung.



Kurz nach 05 Uhr schlugen hohe Flammen aus dem Haus in der

Bahnhofstraße. Anwohner alarmierten daraufhin die Rettungskräfte über

Notruf. Personen wurden nicht verletzt. Der einzige Bewohner (60)

hatte sich selbständig und unverletzt aus dem brennenden Haus retten

können.



Während der Löscharbeiten musste die Bahnhofsstraße zeitweise voll

gesperrt werden. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude

konnte verhindert werden. Das betroffene Wohnhaus brannte vollständig

nieder. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben

gemacht werden.



Nach jetzigem Erkenntnisstand wird ein technischer Defekt als

Brandursache ausgeschlossen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen

des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.









