POL-NB: 77-jährige Urlauberin aus Stuttgart stürzte und fiel einen Berghang auf Rügen herunter, LK VR

Sassnitz (ots) - Am 11.07.2019 gegen 15:45 Uhr erhielt die

Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen einen Notruf. Der 81-jährige

Ehemann teilt mit, dass seine Frau ausgerutscht und mehrere Meter

einen Berghang herunter stürzte. Sie hält sich an einem Baum fest. Er

kann seiner Frau nicht helfen. Beide nutzten einem Wanderweg

zwischen Moritzdorf und Seedorf. Zum Einsatz kamen die Polizei, FFw

Sellin, FFw Baabe, die Höhenrettung der FFw Sassnitz, Rettungsdienst

mit Notarzt und ein Rettungshubschrauber. Die Hilflose Frau konnte

durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr geborgen und dem

Rettungsdienst übergeben werden. Sie hat sich am Fuß leicht verletzt.

Nach einer kurzen Behandlung konnte die Frau entlassen werden. Die

eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Sassnitz, haben das

Ehepaar zur Urlaubsunterkunft verbracht. Zum Einsatz kamen 43

Einsatzkräfte. Durch den schnellen Einsatz konnte schlimmeres

verhindert werden.



Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell