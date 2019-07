POL-LWL: Fahrlässigkeit und Leichtsinn führten zu zwei Unfällen auf dem Airbeat One Gelände

Neustadt- Glewe (ots) - Bei zwei Unfällen auf dem Festivalgelände

der Airbeat One in Neustadt- Glewe sind drei Gäste der Veranstaltung

verletzt worden, zwei davon schwer. Am Donnerstagnachmittag erlitt

ein Party- Gast schwere Verletzungen, als er von einem Gerüst aus

einer Höhe von drei Metern zu Boden fiel. Ersten Erkenntnissen

zufolge hatte der Verunglückte widerrechtlich einen Gerüstturm

bestiegen und war dort aus noch ungeklärter Ursache heruntergefallen.

Der Mann erlitt dabei Kopfverletzungen und wurde mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.



Bereits am Mittwochnachmittag wurden zwei Teilnehmer der Airbeat

One mit Brandverletzungen ins Krankenhaus. Bisherigen Erkenntnissen

zufolge soll einer der beiden jungen Männer mit einer Gaskartusche

hantiert haben, wobei es plötzlich zu einer Stichflamme gekommen sein

soll. Die 18 und 20 Jahre alten Unglücksopfer erlitten

Brandverletzungen an den Beinen bzw. am Rücken.









Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



