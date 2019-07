POL-GÜ: Haftbefehl nach Wohnungseinbruch

Güstrow (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 04:35 Uhr erreichte die

Polizei der Hinweis, dass zwei Täter in der Güstrower

Clara-Zettkin-Str. einen Wohnungseinbruch begehen. Es gelang den

eintreffenden Polizeibeamten darauf, zumindest einen der

vermeintlichen Täter, noch im Haus, vorläufig festzunehmen. Bei

seiner Durchsuchung wurde ein Einhandmesser und weitere Gegenstände

gefunden, die als Beweismittel sichergestellt wurden.



Über den gestrigen Tag schlossen sich dann eine ganze Reihe

weiterer Ermittlungsmaßnahmen an. Der Kriminaldauerdienst Rostock

sicherte weitere Spuren bei der Tatortuntersuchung. Über

Zeugenvernehmungen und erste Auswertungen der vorhandenen Spuren

konnte der vermeintliche Mittäter, ein 38 jähriger Güstrower,

ermittelt werden. Auch er wurde vernommen und durfte anschließend das

Kriminalkommissariat Güstrow wieder verlassen.



Anders ging es jedoch für den 26jährigen aus. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Rostock erließ heute ein Richter am Amtsgericht

Güstrow Haftbefehl. Der 26jährige wurde daraufhin der JVA Waldeck

überstellt.









