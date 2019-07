POL-HST: Aufklärung von mehreren Diebstahlshandlungen

Stralsund (ots) - Am vergangenen Freitag, dem 05.07.2019, konnten

bei einem 25-jährigen Stralsunder Durchsuchungsmaßnahmen erfolgen,

der im dringenden Tatverdacht steht, zwischen Ende Mai und Anfang

Juni mehrere Diebstähle, zum Teil im besonders schweren Fall, im

Bereich der Stralsunder Tribseer Wiesen begangen zu haben. Dabei

entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.



Im Zuge von Ermittlungsarbeiten durch das Kriminalkommissariat

Stralsund sowie weiterer Unterstützung durch Kräfte des

Polizeihauptrevieres Stralsund, welche in den betroffenen Bereichen

verstärkt präsent waren, konnte der 25-Jährige Mitte Juni im

Tatortbereich festgestellt werden. Weitere Ermittlungen gegen den

jungen Mann führten zum Nachweis von Diebstahlshandlungen aus zwei

Wohnungen und sieben Pkw. Dabei hatte es der 25-Jährige bei seinen

Beutetouren stets auf Wertgegenstände abgesehen.



Auf Antrag bei der Stralsunder Staatsanwaltschaft erfolgte am

vergangenen Freitag bei der Wohnanschrift des 25-Jährigen eine durch

das Amtsgericht Stralsund beschlossene Durchsuchung. Das im Rahmen

der Durchsuchung sowie im Zuge der Ermittlungsarbeiten gesicherte

Diebesgut konnte bereits an die Eigentümer zurückgegeben werden.



Der junge Mann wurde nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen

und in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß

gelassen, da keine Haftgründe begründet werden konnten.









Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell