POL-GÜ: Brand auf einem Gerstenfeld

Grammow (Landkreis Rostock) (ots) - Am Donnerstag gegen 11:25 Uhr

wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand auf einem Getreideacker,

in unmittelbarer Nähe der Ortschaft Grammow gerufen.



Bei gerade laufenden Mäharbeiten stellte man plötzlich fest, dass

an mehreren Stellen Feuer ausgebrochen war. Darauf kamen insgesamt 14

Löschfahrzeuge aus freiwilligen Feuerwehren umliegender Gemeinden des

Landkreises Rostock und auch Vorpommern-Rügen zum Einsatz. Der Brand

hatte sich auf ca. 30m an zwei Grundstücke er Grammower Dorfstr

genähert. Daher entschloss man sich, die Bewohner vorsorglich zu

evakuieren. Die Kameraden bekamen den Brand aber schnell unter

Kontrolle, so dass diese wieder in ihre Häuser zurückkehren konnten.



Von dem Brand waren ca. 70 ha Ackerfläche betroffen. Hinsichtlich

der Brandursache wurden keine Anzeichen für eine Brandstiftung

festgestellt. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass das Feuer im

Zusammenhang mit den Mäharbeiten entstanden ist.









