POL-GÜ: Versuchter Fahrraddiebstahl am Güstrower Bahnhof - Vier Tatverdächtige ermittelt

Güstrow (ots) - Nach einem Hinweis, dass sich mehrere Personen auf

dem Güstrower Bahnhofvorplatz an Fahrrädern zu schaffen machen,

konnten am frühen Donnerstagmorgen vier Tatverdächtige im

unmittelbaren Umfeld ermittelt werden. Es handelt sich um drei

Jugendliche und einen 23jährigen. Alle aus Güstrow. Auch ein

Bolzenschneider wurde unweit des Fahrradabstellplatzes gefunden und

sichergestellt. Die vier erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen

versuchtem schweren Diebstahl.



Zwei Fahrräder, bei denen das Schloss bereits geknackt war,

befinden sich nun im Güstrower Polizeihauptrevier. Dabei handelt es

sich um ein silberfarbenes Tourenrad und ein schwarzes Mountainbike.

Die Eigentümer können es von dort abholen.









