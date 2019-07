POL-NB: PKW kollidiert mit Pferd auf der B109, LK VG

Anklam (ots) - Am 10.07.2019 kam es gegen 22:40 Uhr zu einem

Verkehrsunfall auf der B109 zwischen Anklam und Auerose. Ein

23-jähriger PKW-Fahrer befuhr die B 109 aus Anklam kommend in

Richtung Ducherow. Auf Höhe des stationären Blitzers bei Auerose lief

plötzlich ein Pferd auf die Straße. Der PKW-Fahrer konnte einen

frontalen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Das Tier

blieb verletzt auf der B109 liegen, so dass die Bundesstraße für die

Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt wurde. Ein hinzugezogener

Tierarzt konnte das Pferd nicht mehr retten, es verendete vor Ort.

Der PKW-Fahrer blieb unverletzt und am PKW entstand ein

wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadensumme beläuft sich

auf etwa 15000 Euro.



Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









