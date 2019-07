POL-NB: Getreidefeldbrand zwischen Stilow und Gustebin, Hoher SachschadenLK V-G

Wolgast (ots) - Am Mittwoch, 10.07.2019 gegen 19:10 Uhr kam es bei

Erntearbeiten, vermutlich durch Funkenflug, zu einem Feldbrand.Etwa

25 Hektar eines Gerstenfeldes gerieten bei Mäharbeiten in Brand. Die

Meldung ging durch den dort tätigen ortsansässigen Bauern ein. Die

FFw Wusterhusen, Lubmin, Kemnitz, Hanshagen und Loissin waren im

Einsatz. Der Sachschaden beträgt ca. 30.000 EUR. Maschinen wurden

nicht in Mitleidenschaft gezogen.



Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg









