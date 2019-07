POL-HRO: Telefonbetrüger erbeuten mehrere tausend Euro von älterem Ehepaar in Kühlungsborn

Kühlungsborn (ots) -



Ein 82-Jähriger und seine 83-jährige Ehefrau aus Kühlungsborn

erhielten heute zur Mittagszeit mehrere Anrufe eines Betrügers. Der

Anrufer vermittelte den Geschädigten den Eindruck ihr Sohn zu sein

und auf Grund einer persönlichen Notlage dringend Geld zu benötigen.

Die beiden Geschädigten holten daraufhin mehrere tausend Euro von

ihrem Konto ab und übergaben das Geld an einen, vermeintlich vom Sohn

beauftragten, unbekannten Mann. Der Betrug wurde im Laufe des

Nachmittags offenkundig, als der richtige Sohn sich bei seinen Eltern

meldete.

Die Polizei warnt erneut vor Betrügern am Telefon.

- Seien Sie misstrauisch bei Anrufern die sich nicht mit ihrem Namen

vorstellen.

- Beenden Sie im Zweifel das Telefongespräch und kontaktieren Sie

Angehörige oder Personen ihres Vertrauens.

- Machen Sie am Telefon keine Angaben zu familiären oder finanziellen

Verhältnissen.

- Übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte.

- In Zweifelsfällen informieren Sie den Notruf der Polizei ´110´.





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell