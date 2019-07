POL-NB: Brand einer Strohpresse bei Groß Dratow im Landkreis MSE

Waren (ots) -



Am 10.07.2019 gegen 15:00 Uhr kam es auf einem Feld zwischen den

Ortschaften Schwastorf und Groß Dratow im Landkreis Mecklenburgische

Seenplatte zum Brand einer Strohpresse. Der 52-jährige Fahrer eines

Traktors zog auf dem Feldstück eine Strohpresse und presste mit

dieser Stroh. Plötzlich bemerkte er, dass die Strohpresse brannte. Um

die Gefahr zu minimieren, fuhr er mit der Strohpresse an den Rand des

Feldes und alarmierte sofort die Feuerwehr. Durch die eingesetzten

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Schloen, Dratow und Groß

Plasten konnte das Feuer gelöscht werden. Sie konnten aber nicht mehr

verhindern, dass die Strohpresse durch das Feuer völlig zerstört

wurde. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca.

61.000,-EUR. Ursache für den Brand war ein technischer Defekt an der

Strohpresse.



